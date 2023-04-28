«Флагманский проект»: как сотрудничество в сфере АЭС может укрепить отношения Москвы и Анкары  

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии доставки первого ядерного топлива на АЭС «Аккую». По словам российского лидера, реализация проекта способствует укреплению «многопланового партнёрства» между двумя государствами. Ввод всей станции в эксплуатацию запланирован на 2028 год. В общей сложности четыре её энергоблока будут вырабатывать 35 млрд кВт⋅ч электроэнергии, закрывая 10% потребностей Турции. В будущем, как рассчитывает Анкара, по российскому проекту построят ещё одну или две АЭС. По словам экспертов, сотрудничество в атомной сфере способно сыграть роль стабилизатора двусторонних отношений на долгосрочную перспективу.

На строящейся в Турции АЭС «Аккую» состоялась церемония доставки первого ядерного топлива. В этом мероприятии в режиме видеосвязи приняли участие президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляция велась на сайте Кремля.

«Подчеркну: это флагманский проект. Он несёт как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнёрства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — сказал Путин.

По словам российского лидера, с запуском «Аккую» на полную мощность Турция «будет пользоваться преимуществом державы, которая имеет собственную атомную энергетику, а атомная энергетика, как известно, одна из самых дешёвых».

Как сообщил Путин, с завозом ядерного топлива на первый энергоблок Турция получает соответствующий сертификат. Таким образом атомная станция приобретает официальный статус ядерного объекта.

Российский лидер отметил, что «Росатом», который строит АЭС в Турции, использует «наиболее передовые инженерные решения и технологии, основанные на самых строгих стандартах физической безопасности, санитарных и природоохранных требованиях».

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Реализацию проекта АЭС Путин назвал самой крупной атомной стройкой в мире. Ежедневная численность задействованных работников приближается к 30 тыс. человек, две трети из них — турецкие граждане, уточнил российский президент.

«Хочу особо отметить, что российские и турецкие специалисты-атомщики — инженеры, рабочие — трудятся очень слаженно и дружно, благодаря чему сооружение АЭС идёт в полном соответствии с утверждённым графиком, причём возводятся сразу, как уже отмечалось здесь, все четыре энергоблока на реакторах поколения «три плюс» общей мощностью 4800 Мегаватт», — подчеркнул Путин.

Выступая на церемонии доставки первого ядерного топлива на АЭС, Эрдоган поблагодарил российского коллегу за содействие в реализации проекта. Турецкий президент назвал станцию самой крупной совместной инвестицией с Москвой. Объём капиталовложений в станцию Эрдоган оценил в $20 млрд.

По словам президента Турции, запуск «Аккую» позволит снизить импорт природного газа и окажет положительное влияние на увеличение национального дохода республики.

«С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю «Аккую» приобрёл статус ядерного объекта. Европейская комиссия признала ядерную энергию «зелёной энергетикой» и устранила колебания. С «Аккую» мы сделали нашу страну частью этого развития. Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», — цитирует Эрдогана агентство РИА Новости.

Высокую оценку проекту АЭС дал и директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который также принял участие в церемонии доставки первого ядерного топлива. Он подчеркнул, что АЭС «Аккую» будет выполнена в соответствии со всеми международными стандартами безопасности и качества.

Первый энергоблок строящейся АЭС «Аккую» вблизи города Гюльнар

РИА Новости

© Илья Питалев

Пример взаимопонимания и сотрудничества

Строительство «Аккую» в турецкой провинции Мерсин вблизи города Гюльнар на берегу Средиземного моря стартовало в апреле 2018 года. Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими водо-водяными реакторами ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока станции составит 1200 МВт.

«Реакторные здания энергоблоков АЭС «Аккую» оснащаются двойной защитной оболочкой. Наружная защитная оболочка формируется из железобетона и проектируется таким образом, чтобы выдерживать экстремальные внешние воздействия: землетрясения силой до 9 баллов, цунами, ураганы, а также их сочетания», — говорится в материалах «Росатома».

Как сообщается на сайте госкорпорации, сооружение АЭС «Аккую» — это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

27 апреля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что строительные работы на первом энергоблоке должны быть завершены в течение 2023 года.

Анкара, в свою очередь, ожидает, что все энергоблоки станции будут введены в строй к 2028 году. При выходе на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать 35 млрд кВт⋅ч электроэнергии. В итоге станция будет покрывать 10% потребностей Турции в электроэнергии.

Более того, как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара намерена продолжить сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики. По словам турецкого лидера, опыт реализации АЭС позволит России и Турции построить ещё вторую и третью атомные станции в республике.

Как сообщил в ходе церемонии журналистам министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, «Аккую» является одним из лучших примеров взаимопонимания и сотрудничества между Россией и Турцией, особенно на уровне руководства двух стран.

«Сфера крупных инвестиций»

В беседе с RT директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин отметил, что Турция крайне заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с Россией в секторе атомной энергетики.

«Турция осознаёт, что строительство АЭС — это новая эра в её развитии, это долгосрочный вклад в устойчивость её энергетической системы. Станции будут работать по меньшей мере 80 лет без выбросов вредных веществ. При этом Россия предлагает выгодные условия сотрудничества, высокоэффективные и безопасные технологии, контроль за доставкой ядерного топлива и вывоз отработанного топлива», — пояснил Кулагин.

Турецкое судно ALBAYRAK-TR у строящейся АЭС «Аккую»

РИА Новости

© Илья Питалев

Как полагает эксперт, турецкая промышленность нуждается в «Аккую», учитывая те темпы роста, которые она показывает, и планы руководства Турции по развитию различных областей индустрии.

По словам Кулагина, только АЭС способны на десятилетия «подстраховать» Турцию и другие зависимые от импорта углеводородов страны от скачков цен на газ, нефть и уголь. Кроме того, продолжающийся с 2021 года энергокризис в очередной раз продемонстрировал высокое значение атомной отрасли для сохранения энергобаланса в экономике, отметил эксперт.

«На протяжении всей своей истории атомная энергетика демонстрировала стабильные показатели, почти всегда была сферой крупных инвестиций. Турция многое взвесила, прежде чем начать сотрудничество с РФ, и будет, по всей видимости, только наращивать его, несмотря на политику Запада и попытки отдельных зарубежных госдеятелей ввести санкции против «Росатома», что само по себе опасно и безрассудно, — подчеркнул Кулагин.

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Аналогичной точки зрения придерживается заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. В беседе с RT эксперт выразил уверенность, что Анкара будет только наращивать сотрудничество с РФ в сфере мирного атома вопреки попыткам Запада и Киева помешать этому.

«Акуую» — это серьёзный знаковый проект. Это не только экономика, это ещё и мощный политический эффект, демонстрация того, что призывы избавиться от «Росатома» и «закрыть» российскую госкорпорацию не имеют значения. Турция показывает, что продолжит двигаться собственным курсом, сотрудничать с Россией там, где ей выгодно», — сказал Козюлин.

Вместе с тем, как заявил эксперт, сотрудничество в атомной отрасли не снимает ряд острых противоречий в российско-турецких отношениях, которые касаются ситуации на Украине, в Сирии и Закавказье.

«Отношения Москвы и Анкары знали как спады, так и подъёмы. Конечно, проблемы, которые есть у России и Турции, с повестки дня не уйдут. Однако укрепление связей в атомной сфере способно выступить стабилизатором двусторонних отношений на долгосрочную перспективу», — заключил Козюлин.