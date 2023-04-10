«Росатом» требует от Финляндии вернуть €920,5 млн из-за разрыва контракта по АЭС

«Росатом» требует от финской компании Fennovoima досрочно вернуть заём на €920,5 млн после того, как она разорвала с корпорацией контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

Об этом говорится в отчёте «Атомэнергопрома» по МСФО за 2022 год.

«Организации группы заявили требования о досрочном возврате займа, предоставленного Fennovoima Oy», — цитирует документ РИА Новости.

Заём был выдан Fennovoima для финансирования строительства АЭС «Ханхикиви-1».

Также российская сторона требует компенсировать стоимость принадлежащих ей акций Fennovoima в связи с расторжением акционерного соглашения.

Кроме того, международные арбитражи рассматривают иски «Росатома» по строительству АЭС в Финляндии на €3 млрд.

2 мая прошлого года финская Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочернее предприятие «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

Глава российской госкорпорации Алексей Лихачёв отметил, что «Росатом» выставит Финляндии счёт в размере суммы, потраченной на проект АЭС.