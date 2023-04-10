Арбитражи рассматривают иски «Росатома» по строительству АЭС в Финляндии на €3 млрд

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Международные арбитражи рассматривают иски «Росатома» на сумму около €3 млрд из-за того, что Финляндия разорвала контракт с российской корпорацией на строительство АЭС «Ханхикиви-1».
Арбитражи рассматривают иски «Росатома» по строительству АЭС в Финляндии на €3 млрд
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом говорится в отчёте группы «Атомэнергопром» по МСФО за 2022 год.

«По состоянию на отчётную дату требования организаций группы на общую сумму около €3 млрд находятся на рассмотрении международных арбитражей», — цитирует документ РИА Новости.

В середине декабря Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) подтвердил неправомерность решения финской компании Fennovoima Oy расторгнуть контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

2 мая прошлого года финская Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочернее предприятие «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

В «Росатоме» выразили разочарование решением финской стороны и назвали его «абсолютно непонятным».

Глава российской госкорпорации Алексей Лихачёв отметил, что «Росатом» выставит Финляндии счёт в размере суммы, потраченной на проект АЭС.

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