Решение финской Fennovoima расторгнуть контракт с «Росатомом» признано неправомерным
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».
Также неправомерны последовавшие за этим заявления об отказе в приёмке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy (организация «Росатома») как поставщиком по EPC-контракту, говорится в комментарии компании.
Совет установил, что незаконное расторжение контракта является существенным нарушением его условий, что даёт RAOS Project Oy право требовать взыскания убытков с Fennovoima Oy.
Сумму ущерба определят дополнительные разбирательства.
2 мая финская Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочернее предприятие «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.
В «Росатоме» выразили разочарование решением финской стороны и назвали его «абсолютно непонятным».
Глава российской госкорпорации Алексей Лихачёв отметил, что «Росатом» выставит Финляндии счёт в размере суммы, потраченной на проект АЭС.