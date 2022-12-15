Решение финской Fennovoima расторгнуть контракт с «Росатомом» признано неправомерным

Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) подтвердил неправомерность решения финской компании Fennovoima Oy расторгнуть контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

Также неправомерны последовавшие за этим заявления об отказе в приёмке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy (организация «Росатома») как поставщиком по EPC-контракту, говорится в комментарии компании.

Совет установил, что незаконное расторжение контракта является существенным нарушением его условий, что даёт RAOS Project Oy право требовать взыскания убытков с Fennovoima Oy.

Сумму ущерба определят дополнительные разбирательства.

2 мая финская Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочернее предприятие «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

В «Росатоме» выразили разочарование решением финской стороны и назвали его «абсолютно непонятным».

Глава российской госкорпорации Алексей Лихачёв отметил, что «Росатом» выставит Финляндии счёт в размере суммы, потраченной на проект АЭС.