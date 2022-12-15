Узнать больше

Решение финской Fennovoima расторгнуть контракт с «Росатомом» признано неправомерным

Короткая ссылка
Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) подтвердил неправомерность решения финской компании Fennovoima Oy расторгнуть контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.
Решение финской Fennovoima расторгнуть контракт с «Росатомом» признано неправомерным
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

Также неправомерны последовавшие за этим заявления об отказе в приёмке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy (организация «Росатома») как поставщиком по EPC-контракту, говорится в комментарии компании.

Совет установил, что незаконное расторжение контракта является существенным нарушением его условий, что даёт RAOS Project Oy право требовать взыскания убытков с Fennovoima Oy.

Сумму ущерба определят дополнительные разбирательства.

2 мая финская Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочернее предприятие «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

В «Росатоме» выразили разочарование решением финской стороны и назвали его «абсолютно непонятным».

Глава российской госкорпорации Алексей Лихачёв отметил, что «Росатом» выставит Финляндии счёт в размере суммы, потраченной на проект АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить