«Росатом» назвал «абсолютно непонятным» решение Fennovoima о расторжении контракта по АЭС

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В госкорпорации «Росатом» выразили разочарование решением финской компании Fennovoima о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и назвали его «абсолютно непонятным».
«Росатом» назвал «абсолютно непонятным» решение Fennovoima о расторжении контракта по АЭС
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«Решение менеджмента Fennovoima о расторжении EPC-контракта с компанией RAOS Project вызывает у нас искреннее разочарование», — говорится в заявлении госкорпорации.

Там обратили внимание на то, что инициатива руководства Fennovoima о прекращении контракта EPC была принята «без детального обсуждения на уровне акционеров проекта», крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima (на 100% принадлежит «Росатому»).

«Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чём акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima», — заявили в «Росатоме».

Госкорпорация заявила, что оставляет за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.

Ранее финская компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочерним предприятием «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

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