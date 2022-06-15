«Росатом» выставит Финляндии счёт из-за разрыва контракта на проект АЭС «Ханхикиви-1»

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«Росатом» выставит Финляндии счёт в размере суммы, потраченной на проект АЭС «Ханхикиви-1», контракт на который разорвал Хельсинки, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.
«Росатом» выставит Финляндии счёт из-за разрыва контракта на проект АЭС «Ханхикиви-1»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конструкция (отказа. — RT) абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности. И абсолютно политизированна», — сказал он в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

Все деньги, которые были потрачены в Финляндии, «будут выставлены в счёт», подчеркнул гендиректор.

Он отметил, что есть большой шанс вернуть эту сумму.

«У нас есть опыт аналогичной работы. И опыт этот — успешный», — цитирует его РИА Новости.

2 мая финская компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочернее предприятие «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

В «Росатоме» выразили разочарование решением финской компании Fennovoima о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и назвали его «абсолютно непонятным».

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