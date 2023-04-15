«Точек давления осталось не так много»: в Германии выступили за введение санкций против российской ядерной энергетики

Германские власти выступают за то, чтобы в очередной пакет антироссийских санкций были включены меры против атомного сектора РФ. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Москва «целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления». Между тем, как сообщали западные СМИ, ранее в ЕС не смогли согласовать санкции против российского мирного атома из-за позиции Венгрии, развивающей эту сферу энергетики в тесном сотрудничестве с РФ. Аналитики, в свою очередь, указывают, что точек давления на Россию у Запада остаётся не так много. При этом возможные рестрикции в отношении российского мирного атома могут привести к дефициту на этом рынке и удорожанию сырья, говорят эксперты.

Правительство Германии выступает за то, чтобы в новый, 11-й пакет санкций против РФ были включены ограничения в отношении российского атомного сектора. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции и в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета», — сказал политик в интервью агентству DPA.

Он подчеркнул, что Евросоюз должен стать ещё более независимым от России.

«Мы уже далеко продвинулись во многих сферах, в том числе и в сфере энергетики. Остался лишь атомный сектор», — указал Хабек.

Вице-канцлер ФРГ также выразил уверенность, что у других стран якобы нет объективных причин для предпочтительного отношения к российской атомной промышленности.

«Ядерная технология — исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надёжный партнёр», — утверждает Хабек.

Министр добавил, что в вопросе санкций против российской атомной энергетики «важно начать и не бояться решительных действий».

Стоит отметить, что Германия в субботу отключает три последние работающие атомные станции — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», окончательно отказываясь, таким образом, от собственной атомной энергетики.

Санкционный вопрос

Напомним, что после начала спецоперации с требованием ввести санкции против российской атомной отрасли выступила Украина.

В сентябре 2022 года глава МИД республики Дмитрий Кулеба призвал распространить ограничительные меры на «Росатом». Затем в октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко также попросил страны G7 и Евросоюза внести «Росатом» и российскую ядерную промышленность в следующие пакеты санкций.

РИА Новости

© Максим Блинов

В январе 2023 года газета The Washington Post заявила, что «Росатом» якобы участвует в поставках компонентов, технологий и сырья для производства ракетного топлива на российских оборонных предприятиях. При этом газета ссылалась на данные, полученные от «украинской разведки», из которых, как указало издание, впрочем, неясно, какие именно компоненты были поставлены РФ. Кроме того, эти сведения не были официально подтверждены властями США.

Также по теме Накопительный эффект: к чему могут привести санкции Киева против атомной промышленности России Сфера атомной энергетики должна находиться вне политики. С таким заявлением выступил «Росатом», комментируя санкции против ядерного...

Дмитрий Кулеба, комментируя данные, которые Украина предоставила американским СМИ, снова заявил о необходимости ввести санкции против российской ядерной отрасли.

«Мы призываем все страны прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией, избегать участия в любых новых совместных с Россией проектах в этой сфере и ввести персональные санкции против ключевых должностных лиц и сотрудников «Росатома», которые вмешивались в украинскую систему атомной энергетики», — цитирует его The Washington Post.

Помимо этого, Кулеба заявил, что введение персональных санкций против представителей российской атомной энергетики является «абсолютным минимумом» в данной ситуации.

Однако до сих пор включить российский мирный атом в новые пакеты рестрикций коллективному Западу не удалось. Так, в феврале газета Politico сообщила, что Еврокомиссия отказалась от планов наложить санкции на эту сферу экономики РФ или на её представителей.

Согласно дипломатическим источникам Politico, идею ввести ограничения против «Росатома» пришлось отвергнуть из-за позиции Венгрии: единственная в стране АЭС «Пакш» обслуживается «Росатомом» и обеспечивает половину всей вырабатываемой электроэнергии в республике.

Чтобы преодолеть потенциальное вето венгерских властей, ЕС рассматривал возможность включить в санкционный список отдельных сотрудников «Росатома» и других компаний, но в итоге решил этого не делать, пишет газета.

Стоит отметить, «Росатом» в начале февраля этого года сообщил, что готов ускорить строительство новой АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Ранее глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержит ни одно предложение ЕС, которое будет затруднять венгерско-российское сотрудничество в ядерной сфере.

Циничная позиция

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что Запад готов рассмотреть возможность ввода санкций против российского мирного атома, поскольку все остальные отрасли экономики РФ уже так или иначе находятся под ограничениями.

«Точек давления на РФ, которые не были затронуты в предыдущих санкционных пакетах, осталось не так много. Импорт Европой российской нефти и нефтепродуктов запрещён. Остаётся только атомная энергетика и газ. Голубое топливо сейчас, несмотря на все бравурные заявления о том, как замечательно Европа пережила отопительный сезон, по какой-то причине трогать не решаются. Могу предположить, что некоторые европейские политики понимают, что относительно безболезненное прохождение отопительного сезона стало результатом удачного стечения обстоятельств», — говорит Фролов.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Однако вводить новые санкции требует политическая конъюнктура, добавил аналитик.

«Поэтому они попытаются сейчас разыграть атомную карту. Хабек — не первый европейский политик, поднявший вопрос о санкциях против российской ядерной энергетики. Ранее с аналогичными инициативами выступали в Польше и Прибалтике. Впрочем, до официальных решений эту идею тогда дотянуть не удалось. Сейчас же в качестве компромисса предлагается сделать исключение для Венгрии, которая является единственной страной, где «Росатом» строит новые мощности на территории Евросоюза», — пояснил Фролов.

Также по теме «В кризисном состоянии»: как США планируют потеснить Россию и Китай на мировом рынке атомной энергетики Соединённые Штаты утратили свои лидерские позиции в области атомной энергетики, уступив их России и Китаю. Об этом говорится в докладе...

Если же исключения для Венгрии не будет сделано, то Будапешт будет ветировать новые пакеты санкций до тех пор, пока не добьётся компенсации или поблажек, прогнозирует специалист.

«Венгрия будет всеми силами блокировать данное решение, которое абсолютно не в её интересах. Республика хочет располагать атомными мощностями, так как её руководство усвоило уроки мирового энергетического кризиса и то, какое воздействие он оказал конкретно на Евросоюз. Поэтому для венгров АЭС — вопрос принципиальный», — уточнил Фролов.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT, в свою очередь, указал на то, что заявление германского вице-канцлера выглядит особенно циничным на фоне решения остановить последние работающие в ФРГ атомные энергоблоки.

«Как только они приняли решение закрыть эти три станции, сразу же пошли предложения включить ядерную энергетику РФ в новый санкционный пакет. То есть, когда они сами уже не пострадают от таких мер, это делать можно, пусть все остальные ощутят на себе последствия дефицита. Да, ядерное топливо другое найдут, но стоить оно будет значительно дороже. Германии же теперь это не касается, поэтому они и стали выступать за санкции», — рассуждает Юшков.

По его словам, на подобную позицию Берлина стоило бы обратить внимание Франции и другим странам ЕС, которые продолжают эксплуатировать атомные станции.

«Около 70% энергии во Франции генерируется на АЭС, топливо для которых идёт из Африки. Но оно станет значительно дороже, если будут введены санкции в отношении российской атомной отрасли и, как следствие, возникнет дефицит», — пояснил аналитик.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Россию назвали ненадёжным партнёром. Эта характеристика, по словам эксперта, имеет сугубо политическую подоплёку.

«Это стандартная формулировка, которую европейцы используют годами. Они повторяют её как некую мантру, так как стесняются напрямую заявить, что их цель — уничтожить Россию и её экономику. РФ как раз никому не отказывалась ничего поставлять — ни нефть, ни газ, ни уголь. Поэтому, к удивлению многих, Москва до сих пор продолжает экспортировать углеводороды в Европу, исполняя свои обязанности», — резюмировал Юшков.