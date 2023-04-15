Вице-премьер ФРГ: Берлин выступает за включение атомного сектора в новый пакет санкций

Правительство ФРГ выступает за включение российского атомного сектора в очередной пакет санкций.

Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, российская сторона использует зависимость от энергоресурсов для оказания давления.

«В этой связи правительство ФРГ сейчас заявило Еврокомиссии о необходимости включения гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета», — цитирует его ТАСС.

25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.

Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций ЕС в отношении России.

В постпредстве России при ЕС назвали нелегитимными данные ограничения.