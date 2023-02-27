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В постпредстве России при ЕС назвали нелегитимным десятый пакет антироссийских санкций

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Десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза нелегитимен, как и предыдущие, заявили в постпредстве России при ЕС.
В постпредстве России при ЕС назвали нелегитимным десятый пакет антироссийских санкций
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Очередные рестриктивные меры ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимны. Они приняты без одобрения Совета Безопасности ООН и потому незаконны», — приводит заявление РИА Новости.

Уточняется, что запрет ЕС на транзит некоторых товаров через территорию России — это попытка оказания давления на торговые отношения третьих стран. В постпредстве уточнили, что это вредит не только российской стороне, но и сказывается на всей международной торговле.

Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.

В Швейцарии заявили, что Берн присоединится к новому пакету ограничительных мер.

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