В постпредстве России при ЕС назвали нелегитимным десятый пакет антироссийских санкций
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«Очередные рестриктивные меры ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимны. Они приняты без одобрения Совета Безопасности ООН и потому незаконны», — приводит заявление РИА Новости.
Уточняется, что запрет ЕС на транзит некоторых товаров через территорию России — это попытка оказания давления на торговые отношения третьих стран. В постпредстве уточнили, что это вредит не только российской стороне, но и сказывается на всей международной торговле.
Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.
В Швейцарии заявили, что Берн присоединится к новому пакету ограничительных мер.