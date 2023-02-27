В Швейцарии заявили, что Берн присоединится к новому пакету антироссийских санкций ЕС
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«В принципе, следует ожидать, что Швейцария присоединится к десятому пакету санкций ЕС, как и в случае с предыдущими, поскольку это решение правительства Швейцарии», — сказал он РИА Новости.
Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.
В постпредстве России при Европейском союзе заявили, что новые санкции объединения в отношении российских СМИ ущемляют не только их права, но и права жителей Европы.