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Постпредство России: санкции ЕС против российских СМИ нарушают права жителей Европы

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В постпредстве России при Европейском союзе заявили, что новые санкции объединения в отношении российских СМИ ущемляют не только их права, но и права жителей Европы.

«Очевидно, Брюссель ущемляет в правах не только представителей российских медиа, но и своих же граждан», — говорится в заявлении.

В представительстве подчеркнули, что введением санкций против российских СМИ европейские чиновники лишили своих граждан возможности получать альтернативную точку зрения.

25 февраля Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.

Новые санкции ЕС против России включают в том числе запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic.

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