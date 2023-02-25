Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали десятый по счёту пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине.

Об этом в своём Twitter сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.

«Сегодня ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций», — говорится в заявлении.

Речь идёт в первую очередь об ужесточении мер по экспорту в отношении товаров двойного назначения и технологий.

Также вводятся ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, поддерживающих СВО.

Ранее Канада ввела санкции в отношении почти 130 физлиц из России.

Также в США признали «определённую устойчивость» экономики России к санкциям.