Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций
Об этом в своём Twitter сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.
«Сегодня ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций», — говорится в заявлении.
Речь идёт в первую очередь об ужесточении мер по экспорту в отношении товаров двойного назначения и технологий.
Также вводятся ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, поддерживающих СВО.
Ранее Канада ввела санкции в отношении почти 130 физлиц из России.
Также в США признали «определённую устойчивость» экономики России к санкциям.