В США признали «определённую устойчивость» экономики России к санкциям
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«Экономика некоторым образом демонстрирует определённую устойчивость, но это благодаря экстраординарным шагам», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.
Он добавил, что Вашингтон не исключает возможности введения новых антироссийских санкций.
Ранее Минторг США внёс 66 российских компаний в чёрный список за поддержку военно-промышленного комплекса России.
Политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT новые санкции США, введённые против России.