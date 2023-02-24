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В США признали «определённую устойчивость» экономики России к санкциям

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Экономика России демонстрирует определённую устойчивость к санкциям из-за экстраординарных шагов Москвы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
В США признали «определённую устойчивость» экономики России к санкциям
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Экономика некоторым образом демонстрирует определённую устойчивость, но это благодаря экстраординарным шагам», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.

Он добавил, что Вашингтон не исключает возможности введения новых антироссийских санкций.

Ранее Минторг США внёс 66 российских компаний в чёрный список за поддержку военно-промышленного комплекса России.

Политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT новые санкции США, введённые против России.

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