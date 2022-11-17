Круглогодичная навигация: как атомоход проекта 22220 «Урал» усилит ледокольный флот России

Строящийся на Балтийском заводе второй серийный атомный ледокол проекта 22220 «Урал» поступит в распоряжение ФГУП «Атомфлот» в конце ноября. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Атомфлота» Леонид Ирлица. Также продолжается строительство ледоколов «Якутия» и «Чукотка». Корабли проекта 22220 являются самыми большими и мощными судами такого класса в мире. Эксперты отмечают, что «Урал» усилит ледокольный флот России и сможет помочь в обеспечении круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Ледокол «Урал» — второй серийный корабль проекта 22220 — поступит в распоряжение «Атомфлота» в конце ноября. Об этом сообщил и. о. гендиректора «Атомфлота» Леонид Ирлица.

«На Балтийском заводе 22-го числа (ноября. — RT) будет осуществлён спуск на воду «Якутии», и в это же время будет подготовка к выходу в море ледокола «Урал», в конце месяца ожидаем его поступление в ряды нашего предприятия», — сообщил Ирлица на сессии «Реализация инфраструктурных проектов СМП в условиях санкционного давления» в Мурманске.

Подписание приёмного акта ледокола «Урал» запланировано на 29 ноября.

В свою очередь, замдиректора департамента реализации проектов Северного морского пути Константин Стасюк рассказал, что в настоящее время продолжается строительство ещё двух ледоколов — «Якутия» и «Чукотка», которые будут сданы в 2024 и 2026 годах соответственно. По его словам, локализация строительства этих судов составляет 96%.

«Исполнитель этих заказов — Балтийский завод — ещё с 2014 года находится под западными санкциями, все вопросы, связанные с этим, отработаны. Конечно, ужесточение санкций сказалось, были срывы поставок оборудования (при строительстве «Урала». — RT), отказывались зарубежные партнёры — даже те, которые уже поставили оборудование, — присылать своих наладчиков. Но всё успешно преодолено. «Урал» прошёл ходовые испытания, и 23 ноября он отправится в Мурманск», — сообщил Стасюк.

Самый большой

Универсальный атомный ледокол «Урал» стал третьим серийным кораблём проекта 22220. Он был заложен в июле 2016 года, а спущен на воду в мае 2019-го. В октябре пресс-служба Балтийского завода сообщила, что «Урал» приступил к ходовым испытаниям.

Ледоколы проекта 2220 являются самыми большими и мощными судами такого типа. В «Атомфлоте» отмечают, что эти корабли могут одинаково эффективно работать в устьях сибирских рек и на трассах Северного морского пути. Ледоколы проекта 2220 могут проводить в Арктике танкеры водоизмещением до 100 тыс. т и покорять льды толщиной до трёх метров.

Атомный ледокол проекта 22220 «Урал»

Gettyimages.ru

© Valya Egorshin/NurPhoto

Длина ледокола составляет 173,3 м при ширине 34 м, а водоизмещение при осадке по конструктивную ватерлинию — 33,5 тыс. т. Корабли проекта 22220 имеют по две турбины мощностью 36 тыс. кВт и могут развивать скорость по чистой воде до 22 узлов (40 км/ч). Численность экипажа — 53 человека.

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Ледокол «Урал» оснащён инновационным водо-водяным ядерным реактором «РИТМ-200» разработки ОКБМ имени И.И. Африкантова (Нижний Новгород). Эта энергетическая установка была спроектирована с учётом современных тенденций развития мировой атомной энергетики и не имеет аналогов в мире.

За счёт так называемой интегральной компоновки «РИТМ-200» почти в два раза легче и компактнее, дешевле по материалоёмкости и занимает меньше места на судне, а следовательно — более эффективен с экономической точки зрения.

«Конструктивно такое решение достигается благодаря тому, что парогенераторы, которые раньше находились вне реактора, теперь располагаются непосредственно в нём (интегральная компоновка)», — отмечают в «Атомфлоте».

Установка такого реактора позволяет сделать ледоколы проекта 22220 универсальными, а также улучшить их характеристики по скорости и лёдопроходимости. Конструкция «РИТМ-200» позволяет реактору работать при бортовой качке корабля с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы этих энергетических установок составляет 40 лет.

«Россия выигрывает»

Стоит отметить, что появление в России ледоколов проекта 22220 не осталось без внимания западного экспертного сообщества. Так, американский военно-политический журнал The National Interest выпустил несколько материалов, посвящённых этим кораблям.

В одной из публикаций под названием «Как крупнейшие и мощнейшие ледоколы России выиграют борьбу за Арктику» издание описывает особенности таких судов.

«Как крупнейшие и мощнейшие ледоколы России выиграют борьбу за Арктику»

© The National Interest

Так, The National Interest отмечает, что у этих кораблей «конструкция плавнее, а киль гораздо более плоский», что позволяет им более эффективно ломать лёд. Кроме того, издание упоминает систему, которая «выбрасывает в воду подо льдом струи очень горячего пара». Таким образом, поясняет NI, лёд, «находящийся непосредственно перед этими исполинами», подтаивает и стабильнее ломается.

«Когда эти суда будут готовы для регулярных патрульных рейсов, они будут представлять собой самый мощный класс ледоколов и позволят России выгодно использовать северные морские пути, которые всё большую часть года остаются безо льда. Арктика — это очередная зона стратегического соперничества, и Россия выигрывает», — подчёркивает The National Interest.

Как отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий, за счёт «Урала» российский ледокольный флот пополнится новейшим судном.

«Это судно со специальными обводами особо прочного корпуса и ядерной энергетической установкой. Оно сможет обеспечивать эксплуатацию Северного морского пути в течение всей навигации, особенно на участках с ледовым покрытием. Такой ледокол может эксплуатироваться в автономном режиме практически неограниченно», — говорит Стрельбицкий.

После сдачи «Атомфлоту» ледокол «Урал» будет испытываться в Белом море, а позднее на Севморпути, допустил Стрельбицкий.

«Вполне возможно, что в качестве испытания он совершит сквозной переход от Мурманска до Берингова пролива», — считает он.

Как отметил в разговоре с RT профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков, у России должны быть новейшие ледоколы, чтобы она могла обеспечить круглогодичное судоходство по Северному морскому пути.

«Совершенно определённо существует потребность в таких ледоколах для регулярного судоходства по Северному морскому пути. Нужно решать задачу по увеличению объёмов перевозок по СМП до 80 и 120 млн т, что невозможно без новейших кораблей такого типа. Навигация должна быть круглогодичной, и появление у «Атомфлота» нового ледокола проекта 22220 — очередной шаг к этой цели», — подчеркнул эксперт.

Атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь»

РИА Новости

© Павел Львов

Новые ледоколы смогут проводить по Северному морскому пути контейнеровозы, а также сделают рентабельной доставку сжиженного природного газа с Ямала, говорит Воронков.

«Поэтому РФ и дальше будет наращивать ледокольный флот. К тому же Россия взяла на себя обязательства в рамках соглашения о поиске и спасении терпящих бедствия в водном и воздушном пространстве, поэтому нам необходимо иметь возможность в любое время года пробиться к нуждающимся в помощи судам, что предполагает наличие определённых технологий. Регулярным рейсам также требуется ледокольная проводка. При этом она не бесплатна и может приносить доходы в бюджет», — рассуждает Воронков.

По его словам, несмотря на разговоры о глобальном потеплении, существует объективная потребность в наращивании ледокольного флота, что прекрасно понимают в Москве.

«Без ледоколов невозможно функционирование Северного морского пути. Если не будет ледоколов — не будет транспортировки», — заключил Воронков.