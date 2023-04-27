Эрдоган от имени турецкого народа поблагодарил Россию за строительство АЭС «Аккую»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и от имени турецкого народа поблагодарил Россию за содействие в строительстве АЭС «Аккую».

Об этом сказал на церемонии доставки первого ядерного топлива на станцию.

«Станция «Аккую» — это самая большая совместная с Россией наша инвестиция. Я лично от себя и от всего народа моей страны благодарю Россию и президента Владимира Путина. Поздравляю всех российских и турецких сотрудников, которые участвуют в строительстве», — сказал он, слова политика приводит ТАСС.

Он напомнил, что Россия внесла вклад в обучение турецких специалистов.

27 апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую», «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него.

Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года.

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