Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую», «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него.

Как сообщает РИА Новости, гендиректор «Росатома» обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разрешить передать сертификат главе Минэнерго Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», — сказал президент России. По словам Путина, Россия и Турция намерены ещё больше развивать экономические и торговые отношения. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил дизайн АЭС «Аккую», изучая макет станции, возводимой «Росатомом» в Турции.