Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»
Как сообщает РИА Новости, гендиректор «Росатома» обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разрешить передать сертификат главе Минэнерго Турции Фатиху Донмезу.
«Безусловно, разрешаю», — сказал президент России.
По словам Путина, Россия и Турция намерены ещё больше развивать экономические и торговые отношения.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил дизайн АЭС «Аккую», изучая макет станции, возводимой «Росатомом» в Турции.