Глава МАГАТЭ высоко оценил оригинальный дизайн АЭС «Аккую»
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Я очень впечатлён дизайном станции, очень оригинальное решение сделать её такой, сочетая художественные черты с функциональными. Довольно интересно», — заявил он.
Вместе с этим Гросси задал ряд уточняющих вопросов.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которая состоится 27 апреля.