Глава МАГАТЭ высоко оценил оригинальный дизайн АЭС «Аккую»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил дизайн АЭС «Аккую», изучая макет станции, возводимой «Росатомом» в Турции.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень впечатлён дизайном станции, очень оригинальное решение сделать её такой, сочетая художественные черты с функциональными. Довольно интересно», — заявил он.

Вместе с этим Гросси задал ряд уточняющих вопросов.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которая состоится 27 апреля.