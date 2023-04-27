Путин: Россия и Турция намерены ещё больше развивать экономические и торговые отношения
Россия и Турция намерены ещё больше развивать экономические и торговые отношения, заявил российский президент Владимир Путин во время церемонии завоза первой партии ядерного топлива для первой турецкой атомной электростанции «Аккую», в которой также участвовал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
Слова главы государства приводит ТАСС.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил дизайн АЭС «Аккую», изучая макет станции, возводимой «Росатомом» в Турции.
Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года.
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