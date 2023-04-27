Лихачёв: строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить в 2023 году

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Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.
Лихачёв: строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить в 2023 году
  • РИА Новости

«В этом году планируем завершить строительные работы на блоке №1. В ноябре перейдём к пусконаладке», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил дизайн АЭС «Аккую», изучая макет станции, возводимой «Росатомом» в Турции.

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