Лихачёв: строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить в 2023 году

Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

«В этом году планируем завершить строительные работы на блоке №1. В ноябре перейдём к пусконаладке», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил дизайн АЭС «Аккую», изучая макет станции, возводимой «Росатомом» в Турции.