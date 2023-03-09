Конгрессмен Лэмборн призвал США стремиться к закрытию госкорпорации «Росатом»
По утверждению политика, Китай в данный момент занимается расширением своего ядерного арсенала, в чём Пекину якобы помогает «Росатом».
«Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть «Росатом», — цитирует Лэмборна РИА Новости.
Ранее Разведка США в своём ежегодном докладе назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что многие из российских военных комплексов, в число которых входят и ядерные, не имеют аналогов в мире.