Конгрессмен Лэмборн призвал США стремиться к закрытию госкорпорации «Росатом»

Глава комитета по стратегическим силам палаты представителей США Дуг Лэмборн считает, что Вашингтону необходимо стремиться к тому, чтобы российская госкорпорация «Росатом» перестала существовать.

По утверждению политика, Китай в данный момент занимается расширением своего ядерного арсенала, в чём Пекину якобы помогает «Росатом».

«Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть «Росатом», — цитирует Лэмборна РИА Новости.

Ранее Разведка США в своём ежегодном докладе назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что многие из российских военных комплексов, в число которых входят и ядерные, не имеют аналогов в мире.