Путин: многие из российских военных комплексов, включая ядерные, не имеют аналогов

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что многие из российских военных комплексов, в число которых входят и ядерные, не имеют аналогов в мире.
Путин: многие из российских военных комплексов, включая ядерные, не имеют аналогов
  • РИА Новости

Об этом российский лидер заявил в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации «Росатом».

Путин подчеркнул, что «Росатом» вносит вклад не только в укрепление мощи ядерных сил России, но и в разработку перспективных систем вооружений и военной техники.

«Многие из них не имеют аналогов в мире», — сказал президент.

В октябре генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что США утратили первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов, и оно перешло к России.

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