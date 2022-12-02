Путин: многие из российских военных комплексов, включая ядерные, не имеют аналогов
- РИА Новости
Об этом российский лидер заявил в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации «Росатом».
Путин подчеркнул, что «Росатом» вносит вклад не только в укрепление мощи ядерных сил России, но и в разработку перспективных систем вооружений и военной техники.
«Многие из них не имеют аналогов в мире», — сказал президент.
В октябре генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что США утратили первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов, и оно перешло к России.