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Гросси: США утратили первенство в экспорте ядерных реакторов, оно перешло к России

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что США утратили первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов и оно перешло к России.

«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», — цитирует его ТАСС.

Гросси подчеркнул, что Росатом и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) используют отличные от американских конкурентов модели финансирования, поэтому действуют на мировом рынке более гибко.

На данный момент Россия является главным поставщиком ядерных реакторов, отметил он.

11 октября российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому.

Кроме того, 16 октября Гросси заявил, что никто в мире не заинтересован в ядерной катастрофе.

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