Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы

Никто в мире не заинтересован в ядерной катастрофе, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», — приводит РИА Новости его слова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.

Путин на встрече с Гросси заявил об излишней политизации атомной деятельности, а также отметил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому и призывает максимально ограничивать распространение военных ядерных технологий.