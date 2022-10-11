Путин заявил об излишней политизации атомной деятельности

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об излишней политизации атомной деятельности.

«Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью», — заявил Путин.

Он выразил надежду, что эту сферу деятельности удастся привести в нормальное состояние, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене.

Путин также отметил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому и призывает максимально ограничивать распространение военных ядерных технологий.

Ранее сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.