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Путин заявил об излишней политизации атомной деятельности

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Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об излишней политизации атомной деятельности.

«Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью», — заявил Путин.

Он выразил надежду, что эту сферу деятельности удастся привести в нормальное состояние, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене.

Путин также отметил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому и призывает максимально ограничивать распространение военных ядерных технологий.

Ранее сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.

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