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Путин: Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому.

«Мы всегда выступали за то, чтобы все государства имели равный доступ к благам мирного атома», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

По его словам, позиция России заключается в том, чтобы максимально ограничивать распространение военных ядерных технологий.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает переход Запорожской атомной электростанции под управление России.

Также сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.

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