В Запорожской области заявили, что АЭС должна быть подключена к российской энергосистеме
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Запорожская область является составной частью Российской Федерации, поэтому Запорожская АЭС как актив России должна быть подключена к российской энергосистеме», — сказал Рогов.
Он также отметил, что энергоблоки станции будут запущены после восстановления линий электропередач.
5 октября Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.
Все сотрудники Запорожской АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации.
Им сохранят зарплату и соцгарантии.
Премьер-министр Михаил Мишустин 8 октября подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция».