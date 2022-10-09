В Запорожской области заявили, что АЭС должна быть подключена к российской энергосистеме

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС должна быть подключена к российской энергосистеме.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Запорожская область является составной частью Российской Федерации, поэтому Запорожская АЭС как актив России должна быть подключена к российской энергосистеме», — сказал Рогов.

Он также отметил, что энергоблоки станции будут запущены после восстановления линий электропередач.

5 октября Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.

Все сотрудники Запорожской АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации.

Им сохранят зарплату и соцгарантии.

Премьер-министр Михаил Мишустин 8 октября подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция».