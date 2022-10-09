Узнать больше

В Запорожской области заявили, что АЭС должна быть подключена к российской энергосистеме

Короткая ссылка
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС должна быть подключена к российской энергосистеме.
В Запорожской области заявили, что АЭС должна быть подключена к российской энергосистеме
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Запорожская область является составной частью Российской Федерации, поэтому Запорожская АЭС как актив России должна быть подключена к российской энергосистеме», — сказал Рогов. 

Он также отметил, что энергоблоки станции будут запущены после восстановления линий электропередач.

5 октября Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.

Все сотрудники Запорожской АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации.

Им сохранят зарплату и соцгарантии.

Премьер-министр Михаил Мишустин 8 октября подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить