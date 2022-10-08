Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция»
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Также Росимущество должно будет утвердить устав предприятия и обеспечить формирование уставного фонда в размере 500 тыс. рублей.
Такое распоряжение дано во исполнение указа президента Владимира Путина о правовом регулировании в области использования атомной энергии на ЗАЭС.
5 октября Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.
Все сотрудники Запорожской АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации.
Им сохранят зарплату и соцгарантии.