Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция». Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия.

Также Росимущество должно будет утвердить устав предприятия и обеспечить формирование уставного фонда в размере 500 тыс. рублей.

Такое распоряжение дано во исполнение указа президента Владимира Путина о правовом регулировании в области использования атомной энергии на ЗАЭС.

5 октября Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.

Все сотрудники Запорожской АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации.

Им сохранят зарплату и соцгарантии.