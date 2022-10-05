военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Всех сотрудников Запорожской АЭС трудоустроят в штат новой эксплуатирующей организации

Короткая ссылка
Все сотрудники Запорожской АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации. Им сохранят зарплату и соцгарантии. Об этом сообщил руководитель эксплуатирующей компании, бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
Всех сотрудников Запорожской АЭС трудоустроят в штат новой эксплуатирующей организации
  • РИА Новости

«Уже в ближайшее время все сотрудники АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации с сохранением заработной платы и социальных гарантий. Параллельно будет вестись оценка состояния станции и восстановление повреждённой инфраструктуры», — приводит его слова пресс-служба «Роскосмоса».

5 октября президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о целесообразности передачи Запорожской АЭС в подчинение АО «Концерн Росэнергоатом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить