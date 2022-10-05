Всех сотрудников Запорожской АЭС трудоустроят в штат новой эксплуатирующей организации
- РИА Новости
«Уже в ближайшее время все сотрудники АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации с сохранением заработной платы и социальных гарантий. Параллельно будет вестись оценка состояния станции и восстановление повреждённой инфраструктуры», — приводит его слова пресс-служба «Роскосмоса».
5 октября президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о целесообразности передачи Запорожской АЭС в подчинение АО «Концерн Росэнергоатом».