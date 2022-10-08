Глава дипломатии ЕС Боррель выразил недовольство переходом ЗАЭС под управление России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает переход Запорожской атомной электростанции под управление России.

Об этом информирует РИА Новости.

«Указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным», — передаёт агентство слова Борреля.

По его словам, станцию необходимо вернуть Украине и обеспечить усиленное присутствие представителей МАГАТЭ для её безопасности.

5 октября Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.

Премьер-министр Михаил Мишустин 8 октября подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция». Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия.