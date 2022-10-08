Глава дипломатии ЕС Боррель выразил недовольство переходом ЗАЭС под управление России
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Об этом информирует РИА Новости.
«Указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным», — передаёт агентство слова Борреля.
По его словам, станцию необходимо вернуть Украине и обеспечить усиленное присутствие представителей МАГАТЭ для её безопасности.
5 октября Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.
Премьер-министр Михаил Мишустин 8 октября подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция». Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия.