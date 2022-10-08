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Глава дипломатии ЕС Боррель выразил недовольство переходом ЗАЭС под управление России

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает переход Запорожской атомной электростанции под управление России.
Глава дипломатии ЕС Боррель выразил недовольство переходом ЗАЭС под управление России
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Об этом информирует РИА Новости.

«Указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным», — передаёт агентство слова Борреля.

По его словам, станцию необходимо вернуть Украине и обеспечить усиленное присутствие представителей МАГАТЭ для её безопасности.

5 октября Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.

Премьер-министр Михаил Мишустин 8 октября подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция». Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия.

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