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Гендиректор МАГАТЭ заявил, что удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности на ЗАЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности на ЗАЭС
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Гросси, он прибыл в Польшу после недели интенсивных консультаций с Москвой и Киевом. 

«Подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС, ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для её защиты», — заявил глава МАГАТЭ.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором МАГАТЭ.

Также сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.

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