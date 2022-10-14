Гендиректор МАГАТЭ заявил, что удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.

Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Гросси, он прибыл в Польшу после недели интенсивных консультаций с Москвой и Киевом.

«Подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС, ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для её защиты», — заявил глава МАГАТЭ.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором МАГАТЭ.

Также сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.