Гендиректор МАГАТЭ заявил, что удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности на ЗАЭС
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Twitter.
По словам Гросси, он прибыл в Польшу после недели интенсивных консультаций с Москвой и Киевом.
«Подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС, ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для её защиты», — заявил глава МАГАТЭ.
Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором МАГАТЭ.
Также сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.