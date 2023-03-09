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Разведка США назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире

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Разведка Соединённых Штатов в своём ежегодном докладе назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на доклад.

В документе говорится о наличии у России крупнейшего и наиболее мощного запаса ядерного оружия.

Также разведка США утверждает, что российская сторона продолжает модернизировать свои возможности в сфере ядерного вооружения.

Кроме того, Россия называется крупнейшей киберугрозой для Соединённых Штатов.

В конце февраля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) по-прежнему не вступил в силу из-за США.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.

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