Разведка США назвала ядерный потенциал России мощнейшим в мире
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на доклад.
В документе говорится о наличии у России крупнейшего и наиболее мощного запаса ядерного оружия.
Также разведка США утверждает, что российская сторона продолжает модернизировать свои возможности в сфере ядерного вооружения.
Кроме того, Россия называется крупнейшей киберугрозой для Соединённых Штатов.
В конце февраля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) по-прежнему не вступил в силу из-за США.
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.