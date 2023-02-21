Путин: Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия

Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

По его словам, власти США задумываются о возможности «натуральных испытаний» своего ядерного оружия, а также ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов.

«В этой ситуации Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведём», — заявил Путин.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.