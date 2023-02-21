Путин: Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия
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Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.
По его словам, власти США задумываются о возможности «натуральных испытаний» своего ядерного оружия, а также ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов.
«В этой ситуации Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведём», — заявил Путин.
Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.
RT ведёт прямую трансляцию.