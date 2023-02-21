Узнать больше

Путин: Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия

Короткая ссылка
Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.
Путин: Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

По его словам, власти США задумываются о возможности «натуральных испытаний» своего ядерного оружия, а также ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов.

«В этой ситуации Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведём», — заявил Путин.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить