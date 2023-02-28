Антонов: договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США
«Если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ. Именно по вине Вашингтона Договор до сих пор не вступил в силу», — цитирует Антонова пресс-служба посольства.
По его словам, Вашингтон давно ратифицировал бы ДВЗЯИ, будь США ответственной ядерной державой.
Он добавил, что на поведение США смотрят и другие страны, от которых зависит судьба договора.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.