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Антонов: договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США

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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) по-прежнему не вступил в силу из-за США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ. Именно по вине Вашингтона Договор до сих пор не вступил в силу», — цитирует Антонова пресс-служба посольства.

По его словам, Вашингтон давно ратифицировал бы ДВЗЯИ, будь США ответственной ядерной державой.

Он добавил, что на поведение США смотрят и другие страны, от которых зависит судьба договора.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.

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