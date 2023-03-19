Мантуров рассказал об опережающих сроках строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте

Глава Минпромторга России — вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что строительство АЭС «Эд-Дабаа», которое ведёт госкорпорация «Росатом» в Египте, идёт с опережением.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы пока идём с опережением», — прокомментировал он процесс строительства.

Ранее стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял делегацию России во главе с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

На встрече обсуждалось создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала и сотрудничество в области поставок зерна и продовольствия.

Стороны также обсудили «сотрудничество в области поставок зерна и продовольствия в свете нынешнего мирового кризиса».