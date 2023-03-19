Мантуров рассказал об опережающих сроках строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Мы пока идём с опережением», — прокомментировал он процесс строительства.
Ранее стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял делегацию России во главе с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
На встрече обсуждалось создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала и сотрудничество в области поставок зерна и продовольствия.
Стороны также обсудили «сотрудничество в области поставок зерна и продовольствия в свете нынешнего мирового кризиса».