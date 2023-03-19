Президент Египта обсудил с Мантуровым создание промзоны России в зоне Суэцкого канала
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
В канцелярии египетского лидера сообщили, что на встрече обсуждалось создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала и сотрудничество в области поставок зерна и продовольствия.
Стороны также обсудили «сотрудничество в области поставок зерна и продовольствия в свете нынешнего мирового кризиса».
9 марта по инициативе египетской стороны президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор.
Лидеры стран отметили поступательное развитие «дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях».