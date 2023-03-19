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Президент Египта обсудил с Мантуровым создание промзоны России в зоне Суэцкого канала

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял делегацию России во главе с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
Президент Египта обсудил с Мантуровым создание промзоны России в зоне Суэцкого канала
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

В канцелярии египетского лидера сообщили, что на встрече обсуждалось создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала и сотрудничество в области поставок зерна и продовольствия.

Стороны также обсудили «сотрудничество в области поставок зерна и продовольствия в свете нынешнего мирового кризиса».

9 марта по инициативе египетской стороны президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор.

Лидеры стран отметили поступательное развитие «дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях».

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