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Президенты России и Египта по телефону обсудили торговлю, энергетику и зерновую сделку

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По инициативе египетской стороны президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси провели телефонный разговор.
Президенты России и Египта по телефону обсудили торговлю, энергетику и зерновую сделку
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Президенты отметили поступательное развитие «дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях».

«Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности», — сообщили в Кремле.

Кроме того, Путин изложил коллеге из Египта российские подходы к пакету стамбульских договорённостей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений.

Российский президент обратил внимание на то, что эти договорённости должны выполняться комплексно.

«Условлено продолжить координацию усилий России и Египта по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — отметили в пресс-службе главы государства.

Посол России в Египте Георгий Борисенко ранее сообщил, что объём поставок российского зерна в Египет увеличился, несмотря на антироссийские санкции Запада.

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