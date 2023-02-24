Посол: объём поставок российского зерна Египту увеличился, несмотря на санкции Запада
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Об этом сообщил посол Российской Федерации в Египте Георгий Борисенко.
По его словам, «поставки российской пшеницы в Египет даже намного выросли», несмотря «на препоны, которые продолжает создавать Запад, придумывая новые санкции».
«Именно они (санкции Запада. — RT) привели к сбоям в цепочках многих поставок, в том числе продовольствия», — цитирует Борисенко ТАСС.
28 января судно из России доставило более 60 тыс. т зерна в египетский порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря.
Глава египетского МИД Самех Шукри заявлял, что Каир рассчитывает на наращивание поставок российского зерна.