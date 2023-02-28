Глава «Росатома»: ядерное топливо на АЭС «Аккую» будет доставлено весной

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подтвердил, что ядерное топливо для АЭС «Аккую» будет доставлено в Турцию весной 2023 года.

Об этом он сообщил по итогам встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатихом Донмёзом.

«Все обязательства «Росатома» остаются в силе — весной этого года на станцию будет доставлено свежее ядерное топливо», — заявил Лихачёв, слова которого приводятся на сайте «Росатома».

Он уточнил, что после этого площадка АЭС «Аккую» получит статус объекта ядерной энергетики.

Ранее в турецком Минэнерго сообщили, что особых задержек в графике строительства АЭС «Аккую» в связи с землетрясениями на юго-востоке Турции не ожидается.