Минэнерго Турции: особых задержек в графике строительства АЭС «Аккую» не ожидается

Особых задержек в графике строительства АЭС «Аккую» в связи с землетрясениями на юго-востоке Турции не ожидается.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз.

«Мы не ожидаем особых задержек в работе. Как прежде, рассчитываем на завершение работ к концу года», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу A Haber.

Донмёз заявил о намерении посетить АЭС на следующей неделе.

Ранее в провинции Аксарай в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.

24 февраля в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявили, что число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 44 218.