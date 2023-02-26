Минэнерго Турции: особых задержек в графике строительства АЭС «Аккую» не ожидается
- РИА Новости
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз.
«Мы не ожидаем особых задержек в работе. Как прежде, рассчитываем на завершение работ к концу года», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу A Haber.
Донмёз заявил о намерении посетить АЭС на следующей неделе.
Ранее в провинции Аксарай в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.
24 февраля в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявили, что число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 44 218.