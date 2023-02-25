Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в турецком Аксарае

В провинции Аксарай в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Турции сообщили, что очаг залегал на глубине 7 км у города Бор в провинции Нигде.

При этом в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине 10 км в 40 км от города Аксарай.

Как передаёт РИА Новости, информация об ущербе и пострадавших не приводится.

Ранее агентство DHA сообщило, что воронка глубиной до 15 м образовалась в деревне в турецкой провинции Конья в центре страны.

Кроме того, в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявили, что число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 44 218.