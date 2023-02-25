DNA: в турецкой провинции Конья появилась загадочная воронка глубиной в 15 метров

Воронка глубиной до 15 метров внезапно образовалась в деревне в турецкой провинции Конья в центре страны.

Об этом информирует агентство DHA.

«Воронка диаметром в 100 метров и глубиной в 12-15 метров появилась в чистом поле в деревне Карапынар», — говорится в сообщении.

Причины природного явления пока не установлены, однако, по мнению одного из экспертов, воронка никак не связана с недавними землетрясениями, произошедшими в Турции.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции превысило 44 тысячи.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН доктор физико-математических наук Александр Горшков высказался о ряде недавних землетрясений.

Также сейсмолог Рубен Татевосян предупредил о риске повтора подземных толчков в Турции.