DNA: в турецкой провинции Конья появилась загадочная воронка глубиной в 15 метров
Об этом информирует агентство DHA.
«Воронка диаметром в 100 метров и глубиной в 12-15 метров появилась в чистом поле в деревне Карапынар», — говорится в сообщении.
Причины природного явления пока не установлены, однако, по мнению одного из экспертов, воронка никак не связана с недавними землетрясениями, произошедшими в Турции.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции превысило 44 тысячи.
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН доктор физико-математических наук Александр Горшков высказался о ряде недавних землетрясений.
Также сейсмолог Рубен Татевосян предупредил о риске повтора подземных толчков в Турции.