Специалист Горшков прокомментировал ряд недавних землетрясений

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН доктор физико-математических наук Александр Горшков высказался о ряде недавних землетрясений.

«Напомню, те землетрясения случились на границе Аравийской и Анатолийской плит. Анатолийская занимает почти всю территорию Турции, а Аравийская примыкает к ней с юга и на неё давит. Как раз на северо-восточной границе Аравийской плиты произошли эти события. И сейчас мы видим, что геодинамический процесс в зоне сочленения этих плит продолжается», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, это может продолжаться ещё несколько месяцев, постепенно затихая.

Как считает Горшков, землетрясения на юге Ирана вписываются в данную картину, так как их очаги расположены на восточной границе Аравийской плиты.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.