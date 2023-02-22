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Сейсмолог Татевосян предупредил о риске повтора подземных толчков в Турции

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Заместитель директора Института физики Земли РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян прокомментировал землетрясение в Турции 20 февраля.
Сейсмолог Татевосян предупредил о риске повтора подземных толчков в Турции
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Известиями» он выразил мнение, что в очаговой зоне последнего землетрясения, которая простирается на несколько сотен километров, наверняка будут и другие ощутимые толчки.

«События 20 февраля произошли в одной зоне с событиями 6 февраля. Сильное землетрясение сопровождается последующими толчками, которые определяются магнитудой главного удара. Если она была большая, то серия длится дольше и в ней бывают более мощные толчки. В случае с этим неординарным по своей магнитуде 7,8 ударом они могут продолжаться месяцы», — уточнил он.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.

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