В «Росатоме» заявили о готовности обсуждать с США сотрудничество в области мирного атома

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Корпорация «Росатом» готова обсуждать с американской стороной интересующие их вопросы в рамках действующих соглашений о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
В «Росатоме» заявили о готовности обсуждать с США сотрудничество в области мирного атома
  • РИА Новости

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций «Росатома».

«Мы проинформировали МИД России о нашей готовности обсуждать с американской стороной интересующие их вопросы в рамках действующих Соглашений между правительством Российской Федерации и правительством Соединённых Штатов Америки о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о готовности Москвы к серьёзному расширению сотрудничества с Индией по всем перспективным направлениям в сфере мирного атома.

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