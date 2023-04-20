В «Росатоме» заявили о готовности обсуждать с США сотрудничество в области мирного атома

Корпорация «Росатом» готова обсуждать с американской стороной интересующие их вопросы в рамках действующих соглашений о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций «Росатома».

«Мы проинформировали МИД России о нашей готовности обсуждать с американской стороной интересующие их вопросы в рамках действующих Соглашений между правительством Российской Федерации и правительством Соединённых Штатов Америки о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о готовности Москвы к серьёзному расширению сотрудничества с Индией по всем перспективным направлениям в сфере мирного атома.