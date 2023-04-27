Эрдоган: Турция с задержкой в 60 лет присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой

Турция с задержкой в 60 лет наконец присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», возводимую в сотрудничестве с Россией.

«С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю «Аккую» приобрёл статус ядерного объекта. Европейская комиссия признала ядерную энергию «зелёной энергетикой» и устранила колебания. С «Аккую» мы сделали нашу страну частью этого развития. Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», — сказал Эрдоган во время выступления. Его слова приводит РИА Новости.

Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года.

Как отметил российский президент Владимир Путин, Россия и Турция намерены ещё больше развивать экономические и торговые отношения.