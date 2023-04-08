Минэнерго Турции: АЭС «Аккую» покроет 10% потребности страны в электроэнергии

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз сообщил, что разрабатываемый совместно с Россией проект АЭС «Аккую» покроет 10% потребности страны в электроэнергии.

«Производство электроэнергии начнётся через один год после поступления ядерного топлива. Это была мечта целого века. После завершения строительства четырёх энергоблоков они будут удовлетворять 10% потребности Турции в электроэнергии», — цитирует его РИА Новости.

Донмёз уточнил, что строительство энергоблоков будет завершено с разницей в один год.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что российский лидер Владимир Путин может 27 апреля принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подтвердил, что ядерное топливо для АЭС «Аккую» будет доставлено в Турцию весной 2023 года.