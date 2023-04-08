Минэнерго Турции: АЭС «Аккую» покроет 10% потребности страны в электроэнергии

Короткая ссылка
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз сообщил, что разрабатываемый совместно с Россией проект АЭС «Аккую» покроет 10% потребности страны в электроэнергии.

«Производство электроэнергии начнётся через один год после поступления ядерного топлива. Это была мечта целого века. После завершения строительства четырёх энергоблоков они будут удовлетворять 10% потребности Турции в электроэнергии», — цитирует его РИА Новости.

Донмёз уточнил, что строительство энергоблоков будет завершено с разницей в один год.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что российский лидер Владимир Путин может 27 апреля принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подтвердил, что ядерное топливо для АЭС «Аккую» будет доставлено в Турцию весной 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить