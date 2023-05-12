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В Кремле отвергли обвинения со стороны Кылычдароглу во вмешательстве в дела Турции

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В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в президентские выборы в Турции. С заявлениями о таких действиях России ранее выступил турецкий кандидат Кемаль Кылычдароглу.
В Кремле отвергли обвинения со стороны Кылычдароглу во вмешательстве в дела Турции
  • РИА Новости

В своём Twitter турецкий политик на русском языке обратился к «дорогим русским друзьям», которых обвинил в «заговоре» и распространении фейкового контента.

Кылычдароглу потребовал от россиян «держать руки подальше от турецкого государства».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что не знает, что послужило причиной для таких воззваний.

«Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Анкарой, так как Турция занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию.

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