«Благодарю граждан за возможность находиться у руля ещё пять лет»: Эрдоган объявил о победе во втором туре выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе во втором туре выборов главы государства, которые прошли в республике в воскресенье, 28 мая. По предварительным данным, Эрдоган набрал не менее 52% голосов, тогда как кандидат от «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу получил поддержку менее 48% избирателей. В ЦИК Турции заявили, что не зарегистрировали инцидентов, способных повлиять на исход второго тура выборов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе во втором туре выборов главы государства, которые прошли 28 мая.

Напомним, что во втором туре принимали участие сам действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган (кандидат от «Республиканского альянса») и кандидат от «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

По данным Anadolu, после обработки более 99% бюллетеней Эрдоган набирает 52,07% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,93%.

Выступая перед своими сторонниками в Стамбуле, Эрдоган заявил, что второй тур завершён. По словам турецкого лидера, это был «праздник демократии».

«Победителем выборов как 14 мая, так и 28 мая являются все 85 млн турецких граждан. Я благодарю каждого гражданина Турции за возможность находиться у руля власти в Турции ещё пять лет», — приводит его слова агентство.

После выступления в Стамбуле Эрдоган направился в Анкару. В турецкой столице он намерен посетить президентский дворец и обратиться оттуда к мировому сообществу.

По словам турецкого лидера, его уже поздравили с победой эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Поздравления Эрдогану также направил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что победа на выборах стала закономерным результатом работы действующего главы турецкого государства.

«Победа на выборах стала закономерным результатом вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики», — заявил Путин.

Российский лидер подтвердил готовность Москвы к продолжению конструктивного диалога с Анкарой по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Второй тур

В ЦИК Турции заявили, что не зарегистрировали инцидентов, способных повлиять на исход второго тура выборов.

«Поступившие в ЦИК возражения рассмотрены, и ответы направлены в региональные избиркомы», — цитирует ТАСС главу турецкого ЦИК Ахмета Енера.

В то же время Генпрокуратура Стамбула сообщила, что турецкие органы безопасности задержали пять человек за распространение в социальных сетях провокационных сообщений о ходе второго тура президентских выборов.

Изначально ЦИК Турции вводил запрет на обнародование результатов обработки бюллетеней во втором туре, однако в 18:15 по местному времени запрет был снят.

Как сообщило агентство Anadolu, число избирателей в стране превышает 60 млн человек. В Турции на втором туре президентских выборов действовали 191 тыс. избирательных урн. Участки открылись в 8:00 по местному времени и закрылись в 17:00.

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По данным агентства, голосование на выборах для проживающих за рубежом граждан Турции завершилось 24 мая. На территории 73 стран проголосовали около 3,5 млн человек.

Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая. Наибольшее количество голосов получил Эрдоган, заручившийся поддержкой 49,52% избирателей, Кылычдароглу набрал 44,88% голосов.

За кандидата от альянса АТА Синана Огана проголосовали 5% граждан, он призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана. Представитель блока малых партий, бывший член Республиканской народной партии Мухаррем Индже получил 0,44%.

Ни один из кандидатов не смог преодолеть планку в 50%, и в соответствии с турецким законодательством было объявлено проведение второго тура президентских выборов.

Комментируя предварительные итоги второго тура президентских выборов в Турции, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что турецкие избиратели сделали выбор в пользу преемственности.

«Судя по всему, в выборе между преемственностью и непредсказуемостью турецкие избиратели достаточно уверенным большинством и, что не менее важно, при мощной явке предпочли первое. Преемственность — слово дня. И это важно для региона, это важно для нашей страны. А следовательно, и для всего мира», — написал Косачёв в Telegram.