Партия Эрдогана назвала праздником демократии второй тур выборов президента Турции
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«Это праздник демократии. Победителем будет вся Турция. Никто из наших граждан не должен быть обижен и расстроен», — сказал пресс-секретарь партии Омер Челик в соцсетях.
По его словам, ни один гражданин не будет проигравшим.
Сам Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.
По данным Anadolu, после обработки 99,06% бюллетеней Эрдоган набирает 52,07% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,93%.