Партия Эрдогана назвала праздником демократии второй тур выборов президента Турции

Партия справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвала праздником демократии второй тур президентских выборов.

«Это праздник демократии. Победителем будет вся Турция. Никто из наших граждан не должен быть обижен и расстроен», — сказал пресс-секретарь партии Омер Челик в соцсетях.

По его словам, ни один гражданин не будет проигравшим.

Сам Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.

По данным Anadolu, после обработки 99,06% бюллетеней Эрдоган набирает 52,07% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,93%.