Эрдоган объявил о победе на президентских выборах и поблагодарил народ Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.

«Я хочу поблагодарить мой прекрасный народ за ту честь, которую он оказал мне... Вы сделали свой самый главный выбор, вы проявили свою волю. Я благодарен вам за оказанное доверие», — сказал политик.

Эрдоган также поблагодарил своих соратников за круглосуточную работу во время выборов.

По данным Anadolu, после обработки 98,38% бюллетеней Эрдоган набирает 52,10% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,90%.