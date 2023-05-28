Эрдоган объявил о победе на президентских выборах и поблагодарил народ Турции
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«Я хочу поблагодарить мой прекрасный народ за ту честь, которую он оказал мне... Вы сделали свой самый главный выбор, вы проявили свою волю. Я благодарен вам за оказанное доверие», — сказал политик.
Эрдоган также поблагодарил своих соратников за круглосуточную работу во время выборов.
По данным Anadolu, после обработки 98,38% бюллетеней Эрдоган набирает 52,10% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,90%.